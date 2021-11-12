Количество смертей от ковида в России снижается — за сутки скончались 1133 человека

Всего с начала пандемии зафиксировано 294 024 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 089 (7,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 646 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 876 788.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 37 155 человек.

По данным на 16 декабря, за сутки в России подтверждено 1 133 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 294 024 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 декабря остаются 1 596 083 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 183 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрированы три смерти от ковида, выздоровел 241 человек.