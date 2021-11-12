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Количество смертей от ковида в России снижается — за сутки скончались 1176 человек.

Новости. Общество
12:33, 10 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Всего с начала пандемии зафиксировано 287 180 тысяч летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 30 873 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 261 (7,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 956 679 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 673 518.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 35 657 человек.

По данным на 10 декабря, за сутки в России подтверждено 1 176 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 287 180 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 декабря остаются 1 653 466 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 254 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрированы четыре смерти от ковида, выздоровели также 254 человека.

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Комментарии

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кир
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