Количество стобалльников в Карелии в этом году выросло

Стали известны предварительные итоги ЕГЭ 2025 года.

В этом году в основной период ЭГЭ сдавали 3275 человек: 2954 выпускника текущего года, 272 выпускника прошлых лет, 49 обучающихся по программам среднего профессионального образования, рассказали в Минобразования Карелии.

Как и в прошлом году самыми популярными предметами по выбору среди выпускников стали: обществознание, информатика и биология. В ведомстве отметили увеличение числа участников экзаменов по физике, химии и информатике.

«В этом году в республике 37 стобалльных результатов: по русскому языку, информатике, литературе, химии и физике. 3 выпускника получили 100 баллов по двум предметам. Для сравнения в 2024 году было 32 высших результата. Выросла и доля высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов) практически по всем предметам», — уточнили в Минобразования.

Напомним, 3 и 4 июля прошла пересдача любого предмета по выбору для тех, кто недоволен своим результатом. Всего в них приняло участие 537 выпускников. Наибольшее количество заявлений было подано на ЕГЭ по обществознанию — 123, математике — 118, информатике — 112 и русскому языку — 83. Результаты ЕГЭ дополнительных дней станут известны выпускникам не позднее 18 июля. При этом предыдущие результаты будут аннулированы.