Количество троллейбусов в Петрозаводске увеличится после ремонта подарков из Москвы

ПМУП «Городской транспорт» планирует увеличить количество троллейбусов после ремонта машин, которые Петрозаводск получил в подарок от властей Москвы.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Карелии.

«Для выпуска на маршруты московских троллейбусов была найдена организация, способная провести диагностику и ремонт машин… В сентябре предприятие ожидает приезд специалиста из Москвы в Петрозаводск. Напомним, что восстановление машин позволит вернуть на привычный маршрут троллейбус № 6», — говорится в сообщении.

Также в администрации Петрозаводска отметили улучшение финансового состояния ПМУП «Городской транспорт». На предприятии выросла ежедневная выручка в августе и с началом осеннего сезона.

«На подъём показателей повлияла, в том числе, установленная регулярность движения на линиях. Сейчас на маршруты в Петрозаводске для соблюдения расписания выходит 33 троллейбуса, ещё 2-3 машины находятся в резерве. В среднем ежедневная выручка в августе выросла до 450 тысяч рублей. В июле этот показатель равнялся — 350 тысячам», — пояснили в мэрии.