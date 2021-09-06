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Количество троллейбусов в Петрозаводске увеличится после ремонта подарков из Москвы

Новости. Общество
14:40, 07 Сентября 2021
фото: © ПМУП «Городской транспорт»

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ПМУП «Городской транспорт» планирует увеличить количество троллейбусов после ремонта машин, которые Петрозаводск получил в подарок от властей Москвы.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Карелии.

«Для выпуска на маршруты московских троллейбусов была найдена организация, способная провести диагностику и ремонт машин… В сентябре предприятие ожидает приезд специалиста из Москвы в Петрозаводск. Напомним, что восстановление машин позволит вернуть на привычный маршрут троллейбус № 6», — говорится в сообщении.

Также в администрации Петрозаводска отметили улучшение финансового состояния ПМУП «Городской транспорт». На предприятии выросла ежедневная выручка в августе и с началом осеннего сезона.

«На подъём показателей повлияла, в том числе, установленная регулярность движения на линиях. Сейчас на маршруты в Петрозаводске для соблюдения расписания выходит 33 троллейбуса, ещё 2-3 машины находятся в резерве. В среднем ежедневная выручка в августе выросла до 450 тысяч рублей. В июле этот показатель равнялся — 350 тысячам», — пояснили в мэрии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-07 18:47:21
Я горжусь Роиенбергом.
Вася
2021-09-07 18:21:24
Устанавливают маяки,... расположения будущих городов!
Вася
2021-09-07 18:15:37
Колышки забивают, новые города будем строить...
Вася
2021-09-07 18:13:58
Отсель грозить мы будем шведам.
Вася
2021-09-07 18:10:15
ната напрягаеца !
Вася
2021-09-07 18:08:16
Опять в ЕС паника будет,
User
2021-09-07 15:30:40
Вот троллейбус вам
Списанный как хлам
Он никуда не денется
И потому троллейбус тот
И потому троллейбус тот
Гораздо выше ценится.
Конец вашим страданьям и разочарованиям
И сразу вызывайте московского монтера
Когда тебе или ему, когда ну всё равно кому
Подарят в хлам убитого железного старпера!
David.
2021-09-07 14:47:48
То есть эти "подарки" еще и неисправными пришли?! Это даже не ужение! :)
Os
2021-09-07 16:33:28
David., с электронной начинкой нет специалистов работавших, видимо. С новыми тоже бы не справились, они теперь все электронные.
Гость
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