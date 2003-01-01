Количество укусов клещей в Карелии за неделю выросло

Клещи продолжают свою активность, несмотря на середину сентября.
К середине сентября клещи не просто не снижают свою активность, а увеличивают ее. Если на позапрошлой неделе за помощью в медучреждения с укусами клещей обратились 36 человек, то на минувшей неделе от клещей пострадали уже 40 человек, включая 6 детей. Такую статистику приводит Роспотребнадзор.
Всего с начала года в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 3850 человек, из них детей – 707.
С начала эпидсезона зарегистрировано 12 случаев клещевого боррелиоза, из них 2 случая у детей до 17 лет, 20 случаев клещевого энцефалита, из них 7 случая – дети до 17 лет, (г. Петрозаводск, Пряжинский, Пудожский, Медвежьегорский р-н).