Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

Больше истории, меньше обществознания. Что изменится в школьной программе с этого года?

Уже с 1 сентября обществознание исчезнет из расписания учеников 6-х и 7-х классов. Этот предмет начнут изучать лишь в 8-м классе и продолжат в 9-м классе — по одному уроку в неделю. Общий объем преподавания этого предмета сократится в два раза: со 136 до 68 часов, напоминает Коммерсантъ.

Эти изменения анонсировали еще в феврале 2024 года, реформу разбили на два этапа: в наступившем учебном году у восьмиклассников еще будет обществознание, а в следующем уже нет — его начнут изучать с 9-го класса. По данным Минпросвещения, к этому моменту программа по обществознанию станет более практико-ориентированной. Напомним, что ранее этот предмет был самым популярным выпускным экзаменом по выбору как на ОГЭ, так и на ЕГЭ.

Освободившиеся от обществознания часы будут перераспределены для преподавания истории. С нового учебного года в 5–7-х классах появится обязательный курс «История нашего края». У пятиклассников на него выделено 34 часа в год, у шести- и семиклассников — по 17. В рамках этих занятий дети будут изучать историю «малой родины» от древних времен до образования Российского государства и наших дней (в рамках новейшей истории школьникам расскажут о земляках—героях СВО). Напомним, в Карелии подготовлены учебники «История нашего края. Республика Карелия».

С 2026/27 года количество часов на историю увеличится уже и у восьмиклассников: с 23 до 34 на «Всеобщую историю» и с 45 до 68 на «Историю России».

Еще одно изменение: в новом учебном году школьники останутся без «Основ духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Но всего на один год. Этот предмет появился в расписании средней школы как отдельная дисциплина в 2023/24 учебном году. Однако в феврале 2024 года Минпросвещения решило интегрировать ее в курс «История нашего края». Изменения тогда вызвали возмущение в РПЦ. Дискуссии шли почти год; в результате Минпросвещения решило создать для 5–7-х классов отдельный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Для него уже разработали программу и предложили варианты выделения часов, однако эти новшества вступят в силу лишь в 2026/27 учебном году. Нынешний же год школьники не будут изучать ни ОДНКНР, ни ДНКР.

С нового учебного года установлен объем максимально допустимой недельной нагрузки на школьников — в соответствии с федеральными учебными планами. Для каждой параллели подготовлено несколько вариантов таких планов — в зависимости от того, пять или шесть дней учатся школьники, есть ли у них предметы на родном языке или второй иностранный язык. Как поясняли в ведомстве, такие новшества вводятся в рамках работы над созданием единого образовательного пространства по всей стране.

Приказ ограничивает объем контрольных и практических работ (в том числе всероссийских): их количество не должно превышать 10% от всего учебного времени. Длительность письменной контрольной работы может быть от одного до двух уроков, практические работы (включая лабораторные и интерактивные) могут занимать один урок.

Для начальной школы Минпросвещения зафиксировало максимальное время на выполнение домашних заданий — суммарно по всем предметам. Предполагается, что в 1-м классе у детей должен уйти один час на домашнюю работу; во 2-м и 3-м классах — полтора часа, в 4-м классе — два часа. Домашнее задание учителям рекомендуется задавать на уроке и дублировать его в электронном журнале до конца дня. Напомним, ранее в Госдуме предложили отменить домашние задания в школах.