Количество вакансий для водителей в Карелии выросло вместе с зарплатами

Число предложений о трудоустройстве для водителей в Карелии за месяц выросло в 1,5 раза.

Сейчас открыто более 200 таких вакансий.

Об этом сообщает сервис по трудоустройству hh.ru.

Более 30% вакансий для водителей — работа вахтой.

«Многие компании заходят на местный рынок труда и ищут водителей из Карелии, предлагая переезд или временное размещение в своих регионах за пределами региона. Такая кросс-региональная конкуренция за транспортников не может ни влиять на местный рынок труда, который и так испытывает достаточно серьезный дефицит кадров. Для примера, на одну вакансию водителя в Карелии сейчас приходится в среднем 2,4 активных резюме, что говорит о дефиците кадров и нехватке кандидатов для стабильной работы местного бизнеса», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в Карелии за последний месяц, составила 87 тыс. рублей, что на 11 тыс. рублей больше, чем октябре.

На некоторых вакансиях зарплата составляет от 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

Такой заработок предлагают водителю категории Е, водителю сочлененного самосвала или тягача.