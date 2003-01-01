Количество вакансий на карельском рынке труда сократилось на четверть

За сентябрь компании Карелии разместили около 2,8 тысяч вакансий.

По сравнению с августом число предложений о работе увеличилось на 3%. Тем не менее, в сравнении с сентябрем 2024 года количество вакансий снизилось на 25%, сообщают аналитики hh.ru.

— Большие данные сервиса показывают, что в начале осени рынок труда замедлился — работодатели стали размещать меньше вакансий, тогда как активность соискателей выросла, — отмечают аналитики.

Так, количество резюме в годовом выражении выросло сразу на 30% (6% за месяц). Сейчас индекс конкуренции в регионе достиг 6,5, то есть на одну вакансию приходится около шести активных резюме.

Наибольшее количество новых вакансий сейчас в рабочей сфере. На нее приходится 30% всех вакансий. Второе место по числу вакантных рабочих мест занимают логистическая и транспортная отрасли, а также продажи и обслуживание клиентов — на эти сферы приходится по 21%. На третьем месте — розничная торговля (16% от общего числа вакансий).

Ранее сообщалось, что предлагаемая рабочим специальностям зарплата в Карелии выросла до 90 тысяч рублей.