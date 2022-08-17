Количество вакансий на предприятиях Карелии с начала года выросло в 1,6 раза

Работодатели Карелии к концу августа заявили в службы занятости 9,5 тыс. вакансий, что в 1,6 раза больше, чем в начале года.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Уровень безработицы в Карелии сегодня составляет 1,7 %, а в прошлом году в это же время он достигал 2,3%.

По прогнозу в следующем году работодателям Карелии дополнительно потребуется более 7 тыс. человек. Больше всего будут нужны квалифицированные рабочие и служащие – 3,6 тыс. человек.

Среди них наиболее востребованы мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, продавцы (контролеры-кассиры), машинисты локомотивов, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщики, операторы бумагоделательных и картоноделательных машин, повара (кондитеры), проводники на железнодорожном транспорте, официанты (бармены).