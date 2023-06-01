Количество вакансий в Карелии резко выросло за год

Специалисты выяснили, какие специалисты требуются в республике больше всего.

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Карелии за последний месяц и год.

По сравнению с маем 2022 года количество вакансий в республике увеличилось на 41%. Тем не менее, на фоне других регионов Северо-Запада Карелия выглядит достаточно скромно — ниже показатели только у Мурманской области (39%), во всех других регионах количество вакансий выросло еще более значительно, больше всего — в Ленинградской (71%) и Псковской (58%) областях.

По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий в Карелии выросло на 8%.

Больше всего за год вырос спрос на работников в сферах «Административный персонал» (+151% новых рабочих мест), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+111%), а также в сфере рекламы, маркетинга и PR (+108%).