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Количество заболевших коронавирусом в Карелии сократилось при двукратном росте числа тестов

Новости. Общество
11:16, 05 Января 2021
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Несмотря на увеличение в 2 раза за последние сутки числа тестов на коронавирус в Карелии, количество выявленных случаев заболевания сократилось.

Это следует из данных о ситуации с пандемией, опубликованных на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова Вконтакте.

По состоянию на 8 утра 5 января был сделано 1275 тестов на коронавирус и выявлено 289 случаев заболевания. Днем ранее 640 тестов показали наличие инфекции у 301 пациента.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что республика входит в число регионов-лидеров по количеству тестов на коронавирус. По мнению губернатор, это одна из причин, почему статистика показывает уровень заболеваемости в Карелии выше, чем, в среднем России.

В Карелии выявлено 4712,2 случая заболевания на 100 тысяч населения, а среднероссийский показатель - 2221,6 случая на 100 тыс. жителей.

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