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Количество заболевших коронавирусом за сутки в Карелии приближается к тысяче

Новости. Общество
09:19, 03 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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За минувшие сутки в Карелии выявлено 895 новых случаев COVID-19.

По данным на 3 февраля в республике зарегистрировано 101403 инфицированных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлены 895 инфицированных, из них непривитых – 868 (96,9%). Сутками ранее этот показатель был 789. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 800 пациентов, в состоянии средней тяжести – 734 человека, в тяжёлом – 57 (из них непривитых - 54).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 96135 человек, за последние сутки – 698.

За сутки зарегистрировано еще четыре смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1327 человек.

Ранее глава Карелии ответил на призывы закрыть все учреждения образования из-за коронавируса.

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