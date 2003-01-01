В Карелии превышен эпидпорог по ОРВИ среди детей

Еженедельную статистику заболеваемости ОРВИ разместило управление Роспотребнадзора Карелии.
За минувшую неделю в Карелии заболели ОРВИ 7375 человек. Это больше, чем на прошлой неделе на 10%, однако, эпидпорог не превышен. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора Карелии.
— Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 1,4%. Заболеваемость ниже эпидпорога наблюдается во всех возрастных группах, за исключением возрастной группы 7-14 лет. Там порог превышен на 22%, — говорится в сообщении.
Таким образом четвертую неделю количество заболевших продолжает расти. Напомним, на прошлой неделе было 6685 случаев, на предыдщей — 3271, еще неделю назад — 1629 случаев. Ранее мы сообщали, что в России также зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ.
Добавим, что среди респираторных вирусов на минувшей неделе зафиксированы 18 случаев заболевания COVID-19. Вирусы гриппа не обнаружены.