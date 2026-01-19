Количество заболевших ОРВИ и гриппом вновь стало расти в Карелии

На карантин отправлены учашиеся двух классов и пяти групп в трех детских садах.
За минувшую неделю ОРВИ и гриппом в Карелии заболели 4104 человека. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 5% (+229 случаев).
— Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 3%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах, — рассказали в ведомстве.
При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены риновирусы, COVID-19 (34 случая), вирусы гриппа А (Н3N2) - гонконгского гриппа, гриппа А (Н1N1)pdm09 (свиной грипп), гриппа В.
За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппа в республике приостановлена деятельность 2 классов в 2 школах (Суоярвский р-н, г. Сортавала), 5 групп в 3 детских садах (г. Петрозаводск, г. Сегежа).
