Количество заболевших ОРВИ продолжает расти в Карелии

Эпидпорог по ОРВИ не превышен, но в Роспотребнадзоре Карелии вновь фиксируют рост заболеваемости.
На прошлой неделе в Карелии за медпомощью обратились 4311 человек. Это выше уровня предыдущей недели на 12,5% (+479 случаев). Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора Карелии.
— Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах, — говорится в сообщении.
Выделены риновирусы, сезонный кроновирус, бокавирусы, COVID-19 (54 случая). Вирусы гриппа не обнаружены.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики: сократить посещение мест массового скопления людей, использовать маску в общественных местах, регулярно мыть руки и промывать нос, проветривать помещения и делать влажную уборку, употреблять продукты с витамином С. Специалисты подчеркивают, что необходимо обращаться за медицинской помощью при первых симптомах респираторных заболеваний и категорически не рекомендуют самолечение. Для профилактики внебольничных пневмоний советуют одеваться по погоде, избегать переохлаждений и вести здоровый образ жизни.