Количество заражений коронавирусом в Карелии приближается к 110 тысячам

Только за последние сутки было выявлено 1086 инфицированных ковидом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
На 11 февраля в Республике Карелия зарегистрировано 109568 инфицированных коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки выявлены 1086 инфицированных, из них непривитых — 1042 (95,9%).
В ковидных стационарах получают лечение 932 пациента, в состоянии средней тяжести — 865 человек, в тяжёлом — 58 (из них непривитых — 53).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 101819 человек, за последние сутки — 674.
За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1358 человек.
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