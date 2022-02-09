Количество заражений коронавирусом в Карелии приближается к 110 тысячам

Только за последние сутки было выявлено 1086 инфицированных ковидом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 11 февраля в Республике Карелия зарегистрировано 109568 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 1086 инфицированных, из них непривитых — 1042 (95,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 932 пациента, в состоянии средней тяжести — 865 человек, в тяжёлом — 58 (из них непривитых — 53).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 101819 человек, за последние сутки — 674.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1358 человек.