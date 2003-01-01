Количество заражённых ВИЧ-инфекцией в Карелии уменьшилось до двух тысяч человек

В Минздраве республики «Столице на Онего» рассказали, в каких районах врачи зарегистрировали самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

По состоянию на 1 ноября 2025 года количество жителей Карелии, заражённых ВИЧ-инфекцией, составило 2290 человек. Впервые этот диагноз врачи поставили 109 пациентам, что на 12 человек меньше, чем в прошлом году. В целом показатель первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 14% и составил 19,3 человека на 100 тысяч населения — это в 1,2 раза меньше, чем в среднем по России, рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения Карелии.

— Наибольшая заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 10 месяцев 2025 года зарегистрирована в Олонецком, Муезерском, Кондопожском, Лахденпохском, Сортавальском районах и г. Костомукше. При этом наиболее поражёнными ВИЧ-инфекцией районами на 1 января 2025 года остаются г. Петрозаводск, г. Костомукша, Сортавальский, Лахденпохский, Лоухский и Олонецкий районы: здесь число лиц, живущих с ВИЧ, в пересчёте на 100 тысяч населения превышает республиканский уровень, — отметили в ведомстве.

Чаще всего вирус иммунодефицита человека передавался половым путём — в 87% случаев заражение происходило при незащищённых гетеросексуальных контактах и в 2,5% — при гомосексуальных. Употребление внутривенных наркотических веществ привело к заражению в 8,5% случаев.

Отмечается, что среди мужчин инфицированных значительно больше, чем среди женщин — 63% против 37% соответственно.

— В возрастной структуре впервые выявленных пациентов наибольший удельный вес приходится на население 30 лет и старше. Примечательно, что ежегодно в эпидемию вовлекается всё больше населения старших возрастных групп (50+). В 2025 году пациенты этой возрастной группы составили 25,2% от числа впервые выявленных, — добавили в Минздраве.

Напомним, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. История этого события берет начало в 1988 году, когда Всемирная организация здравоохранения выбрала дату для повышения осведомлённости об эпидемии ВИЧ.