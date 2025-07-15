Количество жертв клещей выросло в соседнем с Карелией регионе

Об увеличении числа укушенных сообщили в Санкт-Петербурге и Ленобласти. А что в Карелии?

С хорошей погодой выросло число пострадавших от укусов клещей в Петербурге и в Ленобласти, сообщает «Фонтанка». Почти тысяча человек обратились в больницы с жалобами на паукообразных. Трое заболели энцефалитом, 20 человек — боррелиозом, причем большинство в Петербурге.

В Карелии увеличения укусов клещей не фиксируют. На прошлой неделе в больницы обратилось чуть больше 200 человек. В пиковый период — в июне- было 703 обращения.

Но в целом сезон можно назвать аномальным. Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в Роспотребнадзоре Карелии.

— В прошлом году за весь сезон было 2116 обратившихся, в этом уже сейчас 3294 пострадавших, — рассказала глава ведомства Людмила Котович.

Связано это с аномально теплой зимой. В этом году даже в северных районах республики наблюдается высокая активность клещей.