Количество жертв коронавируса за сутки в России приблизилось к рекорду – 611 человек

За все время в стране зарегистрировано 49 762 смерти пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 791 220 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 228 633 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 093 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 611 летальных исходов больных с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 49 762 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 84,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 539 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 декабря остаются 598 900 человек.