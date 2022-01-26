Количество звонков по ковидной «горячей линии» в Карелии выросло в четыре раза

Число звонков по «горячей линии» 122 в Карелии, куда поступают обращения заболевших коронавирусом, выросло в последние дни в 4 раза.

Об этом сообщил на заседании правительства министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Если раньше, в более спокойный период мы принимали более тысячи, то сейчас уже более четырех тысяч звонков (в сутки — прим. ред.). И поэтому мы уже в декабре, ожидая такую ситуацию, сделали дополнительные скрипты для номера 122…Когда человек набирает номер 122, мы сразу маршрутизируем эти вызовы. Первая кнопка — это вызов экстренной медицинской помощи, вторая кнопка — консультации по ОРВИ и ковиду, третья — по результатам ПЦР-тестов, и четвертая — вызов врача на дом. На каждой кнопке сидят отдельные люди», — добавил Охлопков.

По его словам, количество сотрудников колл-центра увеличено.

«У нас расширен штат работников колл-центра за счет волонтеров. По нормативу должно быть 23, а в настощее время работает 36 человек и в планах увеличение штата до 70 человек», — сказал министр.