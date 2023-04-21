Колледжи Карелии принимают заявления на поступление через Госуслуги

Современные технологии не отменяют визит в приемную комиссию с оригиналами документов.

На Госуслугах открылся прием заявлений в колледжи, училища и техникумы. Пока электронное новшество доступно в 36 регионах России и 1129 колледжах. Карелия попала в этот список.

Электронное заявление принимается только на очную форму обучения. Прием заканчивается 15 августа.

В какие учебные заведения можно подать документы дистанционно и что спросит сервис, знает проект «Жизнь и кошелек».