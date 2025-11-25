Коллектив «13 Чудо» из Сегежи завоевал Гран-при фестиваля «Открытый мир»

В Петрозаводск колледже культуры и искусств имени А.М. Лисицыной завершился XIII фестиваль-конкурс «Открытый мир». Главный приз — Гран-при — получил сегежский коллектив «13 Чудо» за спектакль «Искренне ваш, Чарли Гордон».
Фестиваль собрал большое количество участников — более 300 человек, которые представили 28 спектаклей. Творческое состязание продемонстрировало высокий уровень театрального искусства в регионе и вызвало большой зрительский интерес.
Спектакль «Искренне ваш, Чарли Гордон» театра «13 Чудо» из Сегежи был признан лучшим среди всех представленных на конкурсе работ.
Фестиваль «Открытый мир» традиционно является важным событием в культурной жизни Карелии, предоставляя возможность театральным коллективам со всей республики продемонстрировать свои достижения и обменяться творческим опытом.
