Коллективу аэропорта "Петрозаводск" представили нового гендиректора, топ-менеджера из Москвы

Новым гендиректором аэропорта "Петрозаводск" назначен топ-менеджер из Москвы Алексей Николаев, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

И.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин 5 февраля представил коллективу аэропорта "Петрозаводск" нового генерального директора Алексея Николаева.

О новом руководителе предприятия известно немногое, пишет издание. Он москвич, три года назад работал в государственном унитарном предприятии "Администрация гражданских аэропортов". Последнее время трудился в клининговой компании аэропорта Шереметьево.

Среди сотрудников аэропорта нашлись те, у кого это назначение вызвало недоумение. По их словам, у Николаева отсутствует какое-либо профильное "авиационное" образование, по профессии он – не летчик военной авиации и не пилот – гражданской. Как пошутил один из карельских авиаторов, гул самолетов Николаев, вероятно, слышал, и летал на них в качестве пассажира, но не более того.

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