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Новости. Общество
15:28, 07 Февраля 2018

Коллективу аэропорта "Петрозаводск" представили нового гендиректора, топ-менеджера из Москвы

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Новым гендиректором аэропорта "Петрозаводск" назначен топ-менеджер из Москвы Алексей Николаев, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

И.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин 5 февраля представил коллективу аэропорта "Петрозаводск" нового генерального директора Алексея Николаева.

О новом руководителе предприятия известно немногое, пишет издание. Он москвич, три года назад работал в государственном унитарном предприятии "Администрация гражданских аэропортов". Последнее время трудился в клининговой компании аэропорта Шереметьево.

Среди сотрудников аэропорта нашлись те, у кого это назначение вызвало недоумение. По их словам, у Николаева отсутствует какое-либо профильное "авиационное" образование, по профессии он – не летчик военной авиации и не пилот – гражданской. Как пошутил один из карельских авиаторов, гул самолетов Николаев, вероятно, слышал, и летал на них в качестве пассажира, но не более того.

Подробнее – по ссылке.

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Комментарии

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User
2018-02-07 15:53:25
"Последнее время трудился в клининговой компании аэропорта Шереметьево."

"Умывальников начальник и мочалок командир"?! Бу-га-га!!! "Эффективный менеджмент" уже просто за гранью!
xxxxxxx
2018-02-07 15:32:54
Очередной " успешный " предприниматель приехал себе на зарплату и премии зарабатывать .
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