Коллекторам надо разрешить выбивать долги за ЖКХ, считает Минстрой

Минстрой поддержал инициативу российских водоканалов, которые предложили разрешить коллекторам выбивать с физических лиц долги за коммунальные услуги.

Об этом сообщается на сайте Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Инициаторы захотели внести поправки в часть Жилищного кодекса, которая запрещает привлекать коллекторов к возврату задолженностей за услуги ЖКХ.

В водоканалах отметили, что запрет способствует росту долгов коммунальных служб и осложняет процесс их работы. В итоге ситуация может вызвать нарушения в системе очистки сточных вод, а позже приведет к «нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду»/

О других причинах такой инициативы читайте в интернет-газете «Вести Карелии».