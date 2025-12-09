Коллекторов в Карелии привлекли к ответственности за звонки бывшему работодателю должника

В Карелии коллекторы оштрафованы на 70 тысяч рублей за незаконные звонки бывшему работодателю должника.
В службу судебных приставов обратился сотрудник петрозаводской организации. Он рассказал, что коллекторы звонили на рабочий номер до 10 раз в день с требованием о возврате долга бывшего работника. Специалисты провели проверку и установили несколько нарушений закона в действиях коллекторов.
— Бывший работник имеет пять просроченных кредитных обязательств, но несколько лет не является сотрудником организации, в которую начали настойчиво звонить коллекторы. Изучение детализации и аудиозаписей телефонных разговоров подтвердило, что разумные доводы о том, что гражданин уволился, а предприятие не является должником — игнорируются, звонки не прекращаются, — говорится в сообщении.
Детализация звонков подтверждает превышение установленных законом норм.
Управление привлекло коллекторскую организацию к административному штрафу в размере 70 тысяч рублей. Незаконное взаимодействие с бывшим работодателем должника прекратилось.