Колокола зазвонили на острове Кижи в Карелии (ФОТО)

В Кижах в канун главного праздника года состоялся концерт колокольных звонов.

Музей «Кижи» готовится отмечать главное событие года — престольный праздник церкви Преображения Господня Кижского погоста.

В канун праздника на Нарьиной горе, самой высокой точке заповедного острова, состоялся концерт колокольных звонов.

Участники фестиваля «Кижский благовест» сегодня, 19 августа, встретят гостей праздника единым гармоничным хором колоколов Кижского погоста сразу на четырех звонницах острова.