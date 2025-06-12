«Колокольный орган» прозвучит на фестивале Ruskeala Symphony

Инструмент привезут из Белгорода. Таких всего четыре в России. И один из них мобильный.

Оценить его звучание можно будет в горном парке Рускеала, где вновь пройдет полюбившийся музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony.

«Если вы когда-либо слышали орган или клавесин — вас уже трудно удивить… Но только не карильоном! Этот редчайший инструмент, также известный как „колокольный орган“, в России таких всего четыре, и лишь один из них мобильный — он может звучать как на площади, так и в концертном зале», — рассказали организаторы.

Белгородский передвижной карильон состоит из 51 колокола. Все они отлиты в Голландии на фабрике Petit and Fritsen.

Играет на нем Тимур Халиуллин — солист Белгородской филармонии. Также он органист, клавесинист, композитор и лауреат международных конкурсов. Тимур ведёт активную концертную и просветительскую деятельность, делая музыку ближе и понятнее и взрослым, и детям.

19 июля в 12:30 на фестивале Ruskeala Symphony Тимур подарит слушателям уникальный опыт — живое звучание карильона под открытым небом среди скал и воды.

Карильон — музыкальный инструмент, в котором источником звука являются колокола, выстроенные по хроматическому ряду от двух до шести октав. Колокола карильона закреплены неподвижно, и в них ударяют укрепленные внутри языки, которые соединены проволочной трансмиссией с большой клавиатурой, состоящей из ряда коротких клавиш в виде рукояток, расположенных над рядом таких же, но более длинных клавиш. Эти ряды по расположению соответствуют клавиатуре фортепиано.

Напомним, фестиваль пройдет 18 и 19 июля. Горный парк наполнится живой музыкой — от классики до киномузыки, от камерных ансамблей до мощного симфонического оркестра. Полную программу можно посмотреть по ссылке.