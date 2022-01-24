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Колонии Карелии выпустили продукции на 255 млн рублей

Новости. Общество
09:18, 25 Января 2022
фото: © УФСИН России по Республике Карелия/ ВК

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За 2021 год учреждения УФСИН России по Республике Карелия произвели продукции, оказали услуг и выполнили работ на 255 млн руб.

Из них основанная часть (25%) пришлась на лесную отрасль, в части глубокой переработки древесины в мебель. Об этом информирует УФСИН. Деревообработка — единственная отрасль, которая функционирует в каждом из 5 учреждений, занимающихся производством.

Второе место по объемам (24%) заняла электротехническая отрасль в части производства светодиодных светильников. Легкая промышленность в части пошива различных видов изделий заняла третье место (17%). Камнеобрабатывающее производство заняло четвертое место (8%). Остальные объемы распределись между металлообработкой, сельским хозяйством, отоплением, автосервисом, сбором папок-скоросшивателей, строительно-ремонтными работами и другими видами деятельности.

В производстве было задействовано 1067 осужденных, что составляет 89% из числа подлежащих к труду осужденных.

Ранее сообщалось, что психологи УФСИН Карелии обсудили с малолетними преступниками планы на жизнь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-25 10:35:03
Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди!©
Teатральный критик
2022-01-25 10:23:36
Ночной фотограф работать не приучен. Будет на строгом режиме дневальным по бараку
Егор Сидоров
2022-01-25 10:21:19
В итоге один сиделец произвел продукции на 250 тыс рублей. Много это, или мало? Сложно сказать, не зная прочих данных.
Впрочем, можно воспользоваться другой цифрой.сейчас затраты государства на ФСИН в расчете на 1 заключенного составляют около 400 тыс рублей. Так, что до самоокупаемости этой организации еще далеко и вряд ли когда-то такое случится..
Изя
2022-01-25 10:20:13
Хоть где то экономика развивается ))) :)
Гость
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