Колонии Карелии выпустили продукции на 255 млн рублей

За 2021 год учреждения УФСИН России по Республике Карелия произвели продукции, оказали услуг и выполнили работ на 255 млн руб.

Из них основанная часть (25%) пришлась на лесную отрасль, в части глубокой переработки древесины в мебель. Об этом информирует УФСИН. Деревообработка — единственная отрасль, которая функционирует в каждом из 5 учреждений, занимающихся производством.

Второе место по объемам (24%) заняла электротехническая отрасль в части производства светодиодных светильников. Легкая промышленность в части пошива различных видов изделий заняла третье место (17%). Камнеобрабатывающее производство заняло четвертое место (8%). Остальные объемы распределись между металлообработкой, сельским хозяйством, отоплением, автосервисом, сбором папок-скоросшивателей, строительно-ремонтными работами и другими видами деятельности.

В производстве было задействовано 1067 осужденных, что составляет 89% из числа подлежащих к труду осужденных.

Ранее сообщалось, что психологи УФСИН Карелии обсудили с малолетними преступниками планы на жизнь.