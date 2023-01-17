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Колония ждет жителя Карелии, застолья с которым заканчивались для собутыльников избиением и смертью

Новости. Криминал
08:00, 08 Февраля 2023
фото: © TV-MIG.RU

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В Сортавале осужден мужчина, который одного собутыльника жестоко избил, а второго убил, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в сентябре 2022 года 49-летний житель Сортавалы, используя свое превосходство в возрасте и физической силе, избил 61-летнего мужчину, с которым вместе распивали спиртные напитки. С различными травмами и переломами ребер потерпевшего доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, через две недели подсудимый, распивая спиртные напитки с другим знакомым, повел себя агрессивно, напал на мужчину и избил его. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и взыскании в пользу потерпевших морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

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