Кольцо Наполеона похищено из его последней штаб-квартиры в Бельгии

Напомним, мы сообщали, что осенью произошло ограбление в Лувре. В тот раз грабители вынесли из музея ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.

Это уже второе крупное ограбление, связанное с наследием Наполеона, за последнее время: в октябре из Лувра были похищены драгоценности, принадлежавшие его жене, императрице Марии-Луизе.

Музей был вынужден закрыться на два дня для оценки ущерба и усиления безопасности. Полиция и прокуратура ведут расследование, однако реализовать столь известные артефакты преступникам будет крайне сложно.

Злоумышленники, проникнув через разбитое окно, вынесли уникальные исторические реликвии. Об этом сообщил бельгийский телерадиовещатель RTBF . Главной потерей стало личное золотое кольцо 18 карат с пятью бриллиантами, принадлежавшее французскому императору. Этот артефакт был обнаружен на поле боя после его поражения при Ватерлоо в 1815 году. Также похищена коллекция золотых и серебряных монет наполеоновской эпохи. Как отмечают эксперты, историческая ценность украденного несоизмеримо выше их материальной стоимости.

Двое грабителей совершили дерзкую кражу в мемориальном музее Наполеона Бонапарта в бельгийском городе Женап, известном как его «Последняя штаб-квартира».

