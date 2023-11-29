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Колыхматова: «Для меня бокс - это зарядка для ума»

Новости. Спорт
12:16, 30 Ноября 2023
фото: © Скриншот из видео: ТК «Карелия Online»

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Недавно избранная глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала в интервью о своих спортивных предпочтениях.

Глава карельской столицы Инна Колыхматова дала большое интервью телеканалу «Карелия Online». В частности, коллеги расспросили градоначальницу об увлечении боксом. 

«Начнем с того, что я родилась в городе, где вырос абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю (город Серов Свердловской области — прим. ред.), — рассказала Колыхматова. — И девчонки, и мальчишки, которые там росли, ходили обязательно в ту же спортивную школу, куда ходил он. И себя кто-то до сих пор считает чуть-чуть боксером. Это, наверное, и про меня, я себя чуть-чуть боксером тоже считаю с тех времен, когда ходила в спортивную школу. В первую очередь, наверное, это такая история из детства».

По словам главы Петрозаводска, после переезда в Карелию она была удивлена наличием в республике женщин-мастеров спорта по боксу. Сейчас она тренируется у одной из них. 

«В первую очередь думает голова, ты должен настолько понимать свое тело, видеть, слышать соперника и очень быстро и адекватно реагировать. В принципе, это как в жизни. Когда ты анализируешь большой объем информации, важно понять, как с этим работать. Поэтому бокс для меня, на самом деле, зарядка для ума. Не выброс энергии, как многие думают. Я себя комфортно чувствую, ты отвлекаешься, переключаешься с одной мозговой деятельности на другую. Поэтому с удовольствием хожу», — отметила Колыхматова. 

По ее словам, про женщин, которые находятся на руководящей должности, говорят, что она должна мыслить как мужчина, выглядеть как женщина, вести себя как лидер и работать за двоих.

«И она как раз вписывается в концепцию того, что женщина может любить бокс», — заключила глава карельской столицы. 

Напомним, Инну Колыхматову избрали главой Петрозаводска 24 ноября, в результате тайного голосования депутатов Петросовета.

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