Колыхматова назвала самые замороженные дома в Петрозаводске

Коммунальщики пытаются бороться с последствиями аномальных холодов в карельской столице.

По словам главы столицы Карелии Инны Колыхматовой, самые проблемные дома — на Радищева.



«ПетроГИЦ» работает здесь совместно с «ПКС-Водоканал» и ГУ МЧС России по РК. Со своими заместителями выехала на место. Есть замечания по организации работ: поздно приступили, не все действия согласовали. Поручила Юлии Мизинковой, курирующей направление жилищно-коммунальной инфраструктуры, подготовить на завтра новый график работ по устранению аварий в домах, обслуживаемых «ПетроГИЦ», и разместить информацию на нашем сайте», — написала чиновник в соцсети.



Также, по ее словам, в городе продолжается вывоз снега.



«Вчера техника работала, например, на Чапаева и Березовой аллее, ночью — на Красной. Сегодня — на Фридриха Энгельса, Герцена, Питкярантской, Ровио, Фролова и других улицах, где ситуация наиболее критична. Продолжается посыпка дорог и тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Подрядчики работают в круглосуточном режиме. Задействовано около 50 единиц техники», — написала Колыхматова.



Напомним, ранее петрозаводчане возмутились складированием убранного снега на площадке в районе пересечения Чапаева-Ватутина.