Колыхматова объяснила, как подойти к проблеме разбросанного мусора на контейнерных площадках

Мэр Петрозаводска предлагает применить комплексный подход.

В личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала, каким видит решение проблемы мелкого мусора.

«Сообщения о разбросанном мелком мусоре у контейнерных площадок поступают нередко. О проблеме знаем. К решению таких вопросов нужно подходить системно. Поэтому в Петрозаводске, в штате МКУ «Служба заказчика» появилась вторая «мобильная бригада», — сообщила градоначальница.

По ее словам, 24 ноября у бригады был первый рабочий день. Сотрудники будут заниматься мелким ремонтом и благоустройством, но основной их профиль — уборка мелкого мусора у городских контейнерных площадок.

«Механизм работы будем со временем налаживать. В первую очередь планируем отправлять новую мобильную бригаду на те контейнерные площадки, по которым часто обращаются горожане», — пояснила мэр города.

Инна Колыхматова напомнила, что уборка контейнерных площадок во дворах — обязанность управляющих компаний, а выбрасывать ТКО можно только в предназначенные для этого контейнеры. Складировать на улице старые шины, строительный и другой мусор, требующий специальной утилизации, запрещено.

Кроме того, о фактах невывоза мусора можно сообщать на горячую линию регионального оператора по телефону: 8 (8142) 79-82-86. Кол-центр принимает звонки каждый день с 8.00 и до 20.00.