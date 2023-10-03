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Колыхматова опровергла информацию о нехватке молочных продуктов в детсадах Петрозаводска

Новости. Общество
16:48, 03 Октября 2023
фото: © web-igrushki.ru

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По словам врио главы карельской столицы, вся «молочка» поставляется в детские сады в штатном режиме.

Как на своей странице в социальной сети сообщила врио главы столицы Карелии Инна Колыхматова, в информационном пространстве появились сообщения о том, что детские сады Петрозаводска не получают сметану, творог и масло.

«Это не соответствует действительности. Вся молочная продукция поставляется в дошкольные образовательные учреждения в штатном режиме», — заявила чиновник.

По ее словам, на прошлой неделе были заключены контракты на поставки в сады молока и кефира. Проводятся также закупочные процедуры на поставки масла, сметаны и творога.

«Перерывов в поставках молочной продукции не будет, питание в детских садах обеспечивается в соответствии с действующими СанПиНами», — заверила Колыхматова.

Она также отметила, что к закупкам продуктов для образовательных учреждений предъявляются повышенные требования. Так, свежие молоко, кефир, масло, творог и сметану доставить во все 65 садов города необходимо не позднее шести часов утра.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в молочном ассортименте в детских садах Петрозаводска остались только молоко и кефир. Детям не будут давать масло, сметану и творог.

На закупку этих продуктов в мэрии не смогли организовать конкурс. Об этом пишет «Фактор News» со ссылкой на карельского политолога Анатолия Цыганкова.

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