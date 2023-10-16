Колыхматова рассказала о помощи Петрозаводска бойцам СВО

Например, чиновники добровольно перечисляют деньги в фонд «Живой город».

Как на своей странице в социальной сети рассказала врио главы карельской столицы Инна Колыхматова, в городе растут объемы помощи участникам специальной военной операции.



«На постоянной основе взаимодействуем с депутатами Петросовета и Заксобрания Карелии — среди них есть представители бизнеса и общественных организаций, различными республиканскими министерствами и ведомствами, Общественной палатой Карелии, партнерами всех форм собственности. Каждый помогает, чем может. В этом администрация города выступает как участник и координатор», — отметила градоначальница.



По ее словам, в здании мэрии на проспекте Ленина, 2 работает пункт приема посылок и гуманитарной помощи.



«Здесь всегда примут вещи и передадут их по назначению. Многие горожане об этом знают — ежедневно мы получаем до нескольких коробок или мешков с различным необходимым содержанием, — сообщила Колыхматова. — Муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений добровольно — кто сколько может — перечисляют денежные средства в фонд „Живой город“. На эти средства приобретается все то, что необходимо нашим бойцам».



На базе предприятия «Карелимпэкс» организована база накопления грузов перед отправкой. Минтранс республики выделяет транспорт и выстраивает логистику сбора гумпомощи в различных точках города и ее дальнейшей доставки конкретным получателям.



«На территорию СВО отправили продукты длительного хранения, теплые вещи, лекарства, средства личной гигиены, бензопилы, тепловизоры, квадрокоптеры, сотни спальных мешков, обувь, бытовую технику, печки и даже баню на колесах. И — написанные школьниками Петрозаводска письма. Пусть наши ребята на передовой чувствуют, что дома их ждут дети», — заявила чиновник.



Как отметила Инна Колыхматова, также помощь бойцам оказывают волонтеры, которые плетут маскировочные сети. В различных районах Петрозаводска работают шесть таких пунктов. Один из них — в петрозаводской администрации.



«Без лишнего преувеличения отмечу, что без помощи общественников, предприятий города, волонтеров и просто неравнодушных горожан нам было бы не справиться. И этим людям мы говорим огромное спасибо за ту работу, которую они ведут подчас круглосуточно, чаще — тихо, не распространяясь о добрых делах», — отметила Колыхматова.



По ее словам, новое направление работы общественных организаций — подготовка добровольцев к контрактной службе. Это обучение тактической медицине, управлению дронами, огневой стрельбе.



