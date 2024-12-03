Инна Колыхматова призвала жителей Петрозаводска к аккуратности в снегопад

Глава карельской столицы обратилась к горожанам в соцсети.

За пару часов снег укутал деревья в Петрозаводске. А с завтрашнего дня синоптики обещают и резкое похолодание, а вместе с ним — сильные снегопады, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.

По ее словам, «Кондопожское ДРСУ» уже ведет работы на дорогах, тротуарах, пешеходных переходах и остановочных комплексах. Работы продолжатся и ночью.

Призываю автомобилистов завтра быть особенно аккуратными. Пожалуйста, соблюдайте скорость, дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров

— обратилась к жителям мэр карельской столицы.