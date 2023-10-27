Колыхматова рассказала, что искал и нашел в Петрозаводске Митя Фомин

Летом в Карелии прошли съемках программы «На все 100».

Летом в Карелии прошли съемках программы «На все 100» с Митей Фоминым, напомнила врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле 27 октября.

Градоначальница поделилась выпуском на своей странице. Она отметила, что в Петрозаводске артист искал секрет долголетия.

«И, кажется, нашел! Смотрим, что из этого вышло!», — написала Инна Колыхматова.