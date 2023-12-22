Колыхматова рассказала, где в Петрозаводске приобрести неотъемлемый атрибут Нового года

Горожане смогут выбрать живую новогоднюю ель в нескольких местах.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле рассказала, где в городе можно приобрести главный символ Нового года.

«Так, сегодня елочный базар открывается на улице Маршала Мерецкова у дома № 4. А с 25 декабря горожане смогут выбрать живую новогоднюю ель на рождественской ярмарке на площади Кирова. Оба елочных базара будут работать до 31 декабря включительно», — написала градоначальница.



По ее словам, живые деревья можно будет купить также в гипермаркетах «Леруа Мерлен» и «Лента».