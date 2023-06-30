Колыхматова рассказала, как будет управлять Петрозаводском

На прошлой неделе Инна Колыхматова устроила проверку благоустройства и ремонта объектов на Перевалке.

На прошлой неделе Инна Колыхматова, больше двух лет проработавшая первым заместителем мэра Петрозаводска, возглавила город вместо уехавшего на СВО Владимира Любарского. И практически сразу устроила первую поездку «в поле» - проверить, как идет благоустройство и ремонт городских объектов. Начать решила с Перевалки.



«В каком-то смысле мне проще, чем было Владимиру Константиновичу [Любарскому], когда он возглавил город, - заявила врио главы карельской столицы. - Ему нужно было создавать программу, определять, с какими направлениями в первую очередь нужно работать. Я имею дело с тем, что уже наработано, продолжаю начатое. Что-то, конечно, придется корректировать: все меняется. Но в целом важно, что мы продолжаем работать той же командой, которая сформировалась при Владимире Константиновиче. И вместе с этой командой мы продолжаем решать все те же вопросы».



Среди них и упоминавшийся уже вывоз мусора, ремонт школ и комплексное развитие районов, и, например, транспортная реформа, которая стартовала в июне заменой автобусов на трех маршрутах. Администрация постоянно анализирует работу нового перевозчика. Жалобы, поступающие от горожан, отслеживают и группируют по направлениям. Их передадут перевозчику, недостатки придется исправить.



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