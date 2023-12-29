Колыхматова рассказала, когда из Петрозаводска начнут вывозить снег

Глава города проверила, как подрядчик убирает тротуары.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова часть первого рабочего дня посвятила контролю за подрядчиком, который убирает тротуары.



«На месте определились с руководством кондопожского ДРСУ по задачам. Из-за нового снегопада почти вся техника занимается расчисткой, к вывозу приступим, когда закончатся интенсивные осадки», — написала чиновник на своей странице в социальной сети.



Напомним, ранее жители Перевалки возмутились складированием убранного снега на площадке в районе перекрестка Чапаева-Ватутина.