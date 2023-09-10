Колыхматова рассказала о грантах для молодых и социальных предпринимателей

Благодаря нацпроекту можно получить до 1 млн рублей на развитие бизнеса.

Поддержка предпринимательства — очень важное направление. Чем больше в городе будет инициативных людей, тем интереснее и богаче будет Петрозаводск. Развитию предпринимательства уделяют большое внимание федеральные, региональные и городские власти.

Инна Колыхматова, врио мэра Петрозаводска, в личном профиле 11 сентября рассказала о финансовой поддержке, которая стала возможной благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам градоначальницы, замдиректора центра «Мой бизнес» Вера Борик сообщила, что стартовала заявочная кампания на предоставление грантов для социальных и молодых предпринимателей до 25 лет. Продлится она до 18 сентября.



Минимальный размер поддержки — 100 тысяч рублей, максимальный — 500 тысяч или 1 млн для тех, кто планирует развивать свой бизнес в Арктической зоне. Одно из условий — обучение в центре «Мой бизнес», отметила врио главы города.

В этом году обучение прошло уже дважды. В нем поучаствовали более 50 молодых предпринимателей и более 40 — социальных. «Все это говорит о большой востребованности. И, конечно, о том, что нас окружают активные люди с интересными идеями!», — написала Инна Колыхматова.



Подробности о предоставлении грантов, а также о заявочной кампании можно узнать в паблике центра «Мой бизнес».