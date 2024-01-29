Колыхматова рассказала о проекте развития территории в районе улиц Шотмана, Сорокской и Северной

От жителей в адрес главы Петрозаводска поступали обращения о реализации проекта комплексного развития территории.

Как рассказала глава Петрозаводска в личном профиле, от горожан ей поступают обращения о реализации проекта комплексного развития территории в районе улиц Шотмана, Сорокской и Северной.

По словам Инны Колыхматовой, за прошедшую неделю с собственниками заключили 19 соглашений. Таким образом, уже около трети жителей расселяемых домов приняли решение о получении выплат. Их общая сумма составит более 71 миллиона рублей.

Государственную регистрацию перехода права в Росреестре прошли 12 соглашений. «На этой неделе денежные средства будут переведены на счета собственников. Еще по 5 соглашениям ведется согласование планируемой сделки с органом по опеке и попечительству над несовершеннолетними. Работу продолжаем», — отметила мэр карельской столицы.



Градоначальница подчеркнула, что средний размер возмещения составил порядка 105 тысяч рублей за один квадратный метр жилого помещения, что на пять тысяч рублей превысило среднюю стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке.





«С застройщиком продолжаем подбор вариантов квартир и комнат в целях расселения граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях по договору социального найма», — добавила глава города.



Она рассказала, что в некоторых обращениях горожане высказывают опасения в связи с тем, что пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми не смогут самостоятельно найти для себя квартиры на рынке недвижимости, опасаются мошенников.

«Еще раз сообщаю, что совместно с застройщиком будем оказывать нуждающимся всяческое содействие с подбором жилья и сопровождением сделки. Все интересы горожан, несомненно, будут соблюдены», — заявила Инна Колыхматова.