Колыхматова рассказала петрозаводчанам о транспортной реформе, травле крыс и дорожном ремонте

Врио главы Петрозаводска ответила на популярные вопросы горожан из соцсетей.

Инна Колыхматова возглавляет Петрозаводск три месяца. Все это время она держит обратную связь с горожанами — в том числе с помощью личной страницы в соцсетях.



Прежде всего, жители Петрозаводска задают вопросы о транспортной реформе.



«Реформа стартовала с того, что еще в прошлом году мы приобрели новые троллейбусы. Самое главное, что маршруты, на которые вышли новые автобусы, ведут в отдаленные районы города. И жители этих районов пишут мне в личные сообщения только положительные отзывы. Им стало гораздо проще попасть из своего района в центр города на общественном транспорте», — отметила врио главы карельской столицы.



Кроме того, Инна Колыхматова рассказала о дератизации, обращению с твердыми коммунальными отходами, о ремонте дорог, благоустройстве, детских площадках и программе капитального ремонта средних школ.



Все подробности - в нашем материале.