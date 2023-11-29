Колыхматова сообщила о «теме номер один» в обращениях жителей Петрозаводска

На повестке практически всех подразделений администрации стоит уборка города.

Уборка города — тема номер один в работе практически всех подразделений администрации и в обращениях жителей. Об этом сообщила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле.

«Находимся на постоянной связи с подрядчиком, оперативно указываем на те недоработки, которые фиксируем. Подрядчик уже оштрафован на 600 тысяч рублей», — рассказала градоначальница.

По ее словам, сегодня на улицах города работают почти 60 единиц техники и более 40 дворников. Колыхматова отметила, что речь идет только о тех людях, которые убирают остановки, пешеходные переходы и другие дорожные объекты вручную, поскольку техника в таких местах бессильна.





«Безусловно, общее количество дворников в разы больше — это и те, кто убирает территории предприятий и учреждений и, конечно, сотрудники управляющих компаний и ТСЖ. Замечу, что по уборке дворов сейчас фиксируем наибольшее количество обращений — вопросы приходят из всех районов города. В этой связи хочу напомнить, что собственники многоквартирных домов вправе требовать от своих управляющих организаций качественную и своевременную уборку дворов», — прокомментировала глава Петрозаводска.