Колыхматова заняла кресло главы Петрозаводска на две недели

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский находится в отпуске до середины апреля.

До конца следующей недели исполняет обязанности главы администрации Петрозаводска Владимира Любарского его первый заместитель Инна Колыхматова. Мэр города находится в отпуске в связи с необходимостью пройти лечение в одном из медицинских стационаров.

При этом, как рассказали «Столице на Онего» в администрации Петрозаводска, Владимир Любарский постоянно на связи с горожанами с помощью соцсетей.

Ранее глава Петрозаводска признался, что ежедневно только к нему в «личку» Вконтакте приходит до 140 сообщений.

«Люди часто подсказывают, как решить ту или проблему. Поэтому никакого уныния не испытываю», — поделился Любарский.