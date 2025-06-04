Команда «Альянс» завоевала победу в «Весеннем Кубке» по футболу

В категории «Лига 40» в финальном матче футболисты «Альянса» одержали красивую волевую победу над «Ярмаркой» и стали обладателями «Весеннего Кубка» среди команд Петрозаводска.

В финале «Весеннего Кубка» команды постарались обезопасить свои ворота, атакуя чужие. В первом тайме «Ярмарка» была точнее и хладнокровнее. Результатом этих действий стал гол в середине тайма. Комбинацию красно-чёрные разыграли как по нотам и поразили пустые ворота соперника. 1:0 - результат первой половины матча.

Вторая половина встречи прошла с преимуществом «Альянса». Давление на ворота «Ярмарки» возрастало, но защита и вратарь действовали надежно. За 5 минут до конца основного времени матча Владимир Самойлов зацепил мяч на лицевой линии и нашёл в площади ворот ногу защитника соперников, от которой мяч закатился в дальний угол. Счёт стал 1:1, что и зафиксировал финальным свистком отлично отработавший арбитр матча Леонид Ключарев.

В серии послематчевых пенальти выяснилось, что этот элемент обе команды не рассматривали и не отрабатывали на тренировках. Победителя пришлось определять в дуэли вратарей. Евгений Мицуро оказался более удачливым своего визави Владимира Талалаева и принёс «Альянсу» волевую, красивую и заслуженную победу, став самым ценным игроком финала. Итог: Ярмарка - Альянс 1:2.

Напомним, футбольный клуб «Альянс» был создан в 2007 году при непосредственной финансовой и организационной поддержке ООО «Русский Лесной Альянс». В систему клуба входят несколько мужских команд с игроками разного возраста.

Руководство компании ООО «Русский Лесной Альянс» выражает глубокую признательность тренеру ФК «Альянс» Ершову Сергею Владимировичу за любовь к людям и футболу, главному судье соревнований Хапаеву Дмитрию Юрьевичу, благодарит президента Федерации футбола Республики Карелия Смирнова Александра Георгиевича, а также фанатов и болельщиков клуба за поддержку.