Команда фотографа Тимина сняла похожее на мини-Байкал озеро в Карелии

В сети опубликовано уникальное видео озера Пизанец.

Озеро Пизанец в новом нацпарке «Воттоваара» не просто так называют карельским Байкалом. Оно похоже на старшего брата по форме — длинное и узкое, а еще очень глубокое — до 80 метров. И еще труднодоступное.

Но не для команды «Спортивно-экологического клуба «Пилигрим», которым руководит известный фотограф Илья Тимин. Летом 2025 года в рамках проекта «Заповедная Карелия — ресурс патриотизма» команда посетила новый национальный парк, в том числе и это озеро. По результатам экспедиции был выпущен небольшой ролик про озеро Пизанец, которое расположено на границе двух районов Карелии — Муезерского и Медвежьегорского. Смотрите, какие чудеса есть в Карелии.