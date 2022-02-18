Команда футболисток из Петрозаводска стала второй на Первенстве СЗФО

Команда петрозаводской спортивной школы №7 стала серебряным призером первенства МРО "Северо-Запад" по мини-футболу.

С 14 по 17 февраля в Санкт-Петербурге проходило Первенство СЗФО по мини-футболу среди команд девушек. В турнире среди девушек до 18 лет приняла участие команда петрозаводской спортивной школы № 7 под руководством тренеров Сергея Ершова и Сергея Колышева, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Соперницами петрозаводчанок стали команды «СКО-Балтика» и СШОР «Ника». Наши спортсменки обыграли «СКО-Балтика-2» (4:1) и сыграли вничью с «СКО-Балтика-1» (0:0) и СШОР «Ника» (2:2), заняв по итогам матчей второе место.

Лучшим игроком Первенства была признана Валерия Хольшева.

Ранее Андрей Аршавин вручил медали юным футболистам из Петрозаводска.