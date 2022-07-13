Дипломом и памятным знаком награжден отряд добровольцев филиала Сегежского ЦБК по лесным ресурсам за тушение лесных пожаров в Карелии.

В Москве в ходе Всероссийского онлайн-марафона проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!», который состоялся при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда», победителем в номинации «Команда героев» объявлены волонтеры Segezha Group.

По итогам народного голосования, в котором приняли участие около 15 тысяч человек, финалистами конкурса стали 20 участников из 17 городов России. За Сегежский ЦБК проголосовали как широкая общественность, так и эксперты.

В июле 2021 года из-за аномально жаркой погоды в Карелии на территории Сегежского района бушевала стихия. Лесные пожары подошли непосредственно к населённым пунктам. Два крупных дачных кооператива «Медвежий» и поселок Волдозеро были в десятке метров от огня. Команда сотрудников Segezha Group встала на защиту жителей и имущества дачников. Для тушения в зону природного бедствия была переброшена специализированная техника. Волонтеры устраивали минерализованные полосы для остановки огня, с помощью пожарных рукавов тушили открытый огонь. Несколько дней, рискуя жизнями находясь в задымленной местности, делали все возможное чтобы остановить огонь и не допустить ему перекинуться на жилые дома. Команда предприятия обеспечивала местных жителей и пожарные команды питанием, водой, респираторами, рациями, квадрокоптерами для анализа и мониторинга пожаров.

Жюри отметило мужество волонтеров компании, их бескорыстную помощь людям и силу духа. Организаторы АНО ЦСП «Быть человеком» отмечают, «Героям — быть!» — это общероссийский проект, посвященный простым людям и их отважным поступкам. Социальная инициатива «Героям — быть!» проводится с 2015 года. За это время было получено более 700 заявок от 60 предприятий из 65 регионов России. В этом году впервые финал проекта транслировался в прямом эфире медиахолдинга «Комсомольская правда». Марафон транслировался на сайте, в социальных сетях и на радио «Комсомольская правда». В студии собрались финалисты конкурса, жюри, эксперты, общественные деятели. Эфир посмотрело более 1 млн человек.