Команда гимнасток из Петрозаводска завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Уфе

Команда «Рио» отделения художественной гимнастики МУ ДО «СШ № 1» заняла третье место на Всероссийских соревнованиях «Краса Руси», проходивших с 14 по 17 января в Уфе.
В напряжённой борьге по программе кандидатов в мастера спорта (КМС) гимнастки продемонстрировали высокое мастерство, волю к победе и командную сплочённость, сообщает МУ ДО «СШ № 1» г. Петрозаводск. В состав команды вошли: Анна Демчук, Вероника Меньшикова, Арина Филатова, Дарья Хахаева и Софья Цепляева.
Подготовкой чемпионок занимались тренеры-преподаватели: Ирина Лукина, Аксиния Хацкевич, Наталья Назарова, Татьяна Мещанская и Полина Бош.
Спортивная школа оздравляет гимнасток, их родителей и тренерский состав с серьёзным достижением на всероссийском уровне и желает не останавливаться на достигнутом.
«Краса Руси» — это название Всероссийских соревнований по художественной гимнастике, где талантливые спортсменки со всей страны демонстрируют свое мастерство в индивидуальных и групповых выступлениях с предметами (мяч, обруч, лента, булавы), сочетая техническую сложность и артистизм.
В соревнованиях приняли участие более 250 гимнасток со всей России.
